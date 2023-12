Il Cau chiuso una notte. L’Ausl spegne le critiche: "Le difficoltà ci sono, ma il riscontro è buono"

"Ci sono alcune difficoltà legate a un modello che in questo momento prevede l’ingaggio di medici su base volontaria. Non sono dipendenti e durante i giorni di festa ci sono delle difficoltà, che però possono essere temporanee rispetto a un modello organizzativo che invece vuole offrire un servizio e normalmente sulle 24 ore". Lo afferma il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon, interpellato sui problemi riscontrati negli scorsi giorni sul fronte Cau: su tutti la chiusura della struttura di Casalecchio, causa mancanza di medici, nella notte tra il 25 e 26 dicembre. Nel complesso, per l’Ausl il lancio dei Cau sta reggendo: "Ci proviamo, è un modello che abbiamo varato da poco - rimarca Bordon - e c’è un buon gradimento dei cittadini che si rivolgono a queste strutture. Non sono strutture che sostituiscono il Pronto soccorso nè il medico di medicina generale, quindi i primi riferimenti restano questi protagonisti, in particolar modo il medico di medicina generale". Detto questo, "Vediamo che in particolar modo che nel fine settimana o il lunedì - continua il direttore - sono strutture che hanno dei numeri di accesso superiori agli altri giorni della settimana", come è successo anche per la giornata di ieri che arrivava "Dopo molti giorni di festività". Sono dati "Che stiamo analizzando e osservando, cercando di interrogarci rispetto a quali tipi di percorsi segue il cittadino, perchè va in queste strutture e soprattutto per quale tipo di problema", aggiunge Bordon.

Nel frattempo, non desta eccessivi timori la diffusione dei virus influenzali: "L’allarme influenza va come deve andare tra la stagionalità, le feste, i ritrovi tra amici e parenti. Conosciamo i vantaggi di trovarsi tra gli amici e a volte, purtroppo, ci sono anche piccole sventure, per fortuna nulla di grave nella maggior parte dei casi. Non registriamo particolari allarmi o pressione nelle nostre strutture", assicura Bordon. Nonostante queste ultime dichiarazioni, il dibattito sull’efficenza dei Cau, è tutt’altro che risolto e, a meno di sei mesi dalle elezioni regionali, si tinge di politica. ll vicesegretario provinciale della Lega, Matteo Di Benedetto a proposito dei centri di assistenza per le urgenze, al momento non si è espresso favorevolmente. "I Cau appena aperti stanno già avendo evidenti difficoltà. Si tratta di un sistema evidentemente sperimentale e non studiato nei dettagli, ma il PD lo sta testando sulla pelle dei cittadini. In tutta l’area della provincia i Cau stanno già dando problemi, tra chiusure, pazienti rimbalzati al Pronto Soccorso e altre inefficienze. Cambiare non è in quanto tale un male, ma i cambiamenti vanno studiati nel dettaglio e solo dopo attuati. Per questo chiediamo che la Regione sospenda questa sperimentazione. Il sistema va migliorato, approfondito e condiviso. In gioco c’è il diritto alla salute dei cittadini, che non può essere oggetto di sperimentazioni politiche. Tra l’altro, si tratta di cambiare il sistema sanitario a meno di un anno dalle possibili elezioni regionali, in caso di dimissioni di Bonaccini in vista della candidatura europea. La sinistra permetta ai cittadini di decidere col voto, invece che lasciare un sistema fallato e sperimentale in eredità a chi governerà la regione al prossimo mandato".