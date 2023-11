Il cda approva il piano: 6,5 milioni per eventi

Per il 2024 un programma da oltre sei milioni e mezzo di euro in eventi, iniziative e comunicazione del brand “Romagna”. L’assemblea dei soci di Visit Romagna ha approvato il Programma annuale delle attività turistiche per il prossimo anno, mettendo in campo un pacchetto di risorse importante finalizzato ad "azioni mirate e di sistema", spiega l’ente di promozione turistica delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. L’ultima assemblea dei soci di Visit Romagna si è tenuta ieri, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad (foto), del direttore Chiara Astolfi, del ‘visit ambassador’ Claudio Cecchetto e dei rappresentanti del Cda, con l’approvazione unanime del documento strategico. Complessivamente la spesa delle attività 2024 calendarizzate è di 6.556.500 euro.