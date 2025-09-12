Il Celebrazioni scopre le carte. Risate, attualità e star del web

"In teatro devi ascoltare tutti, dal fonico al datore luci: ne sanno più di te". Inizia dalle parole di Stefano Benni la presentazione della nuova stagione de Il Celebrazioni. Il cartellone è eterogeneo e ‘ti porta dove vuoi tu’. È questo lo slogan dei 65 spettacoli tra prosa, danza, comicità e musica. Dopo le due date da tutto esaurito dello scrittore-viaggiatore Gianluca Gotto, i titoli si alternano per "i linguaggi che parlano a tutti, raggiungendo un pubblico ampio e diversificato". A spiegarlo è Filippo Vernassa, direttore artistico del Celebrazioni, che presenta gli appuntamenti assieme all’assessore alla Cultura, Daniele Del Pozzo, al direttore di Retropalco, Paolo Mandelli, e a Diego Dalla Palma, truccatore e imprenditore, nonché protagonista dello spettacolo Perché no? (23 aprile). Pièce in cui attraversa "le tappe della vita – racconta –. Un viaggio difficile e ‘soffice’ (per non dire leggero)", segnato da sbagli, rischi e buona sorte. Ma soprattutto dalle ‘diversità’, che la mamma gli ha insegnato a riconoscere e apprezzare. "Una donna di grande femminilità, che indossava il rossetto anche nella stalla", dice Dalla Palma. Assieme al suo spettacolo, il segmento di stagione Riflessi. La realtà che si racconta, vede in scena, il 24 ottobre, l’illusionista Walter Rolfo con L’arte di realizzare l’impossibile. La felicità è una scelta. Giovanni Storti e Stefano Mancuso in Alberi - Tutto quello che avreste voluto sapere ma non avete mai osato chiedere (11 e 12 dicembre). Per la rassegna di divulgazione, Massimo Recalcati torna con la lectio psicoanalitica Miracoli (25 febbraio); mentre Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica è il titolo proposto da Roberta Bruzzone il 17 maggio. Si parlerà poi di fisica con il prof amato dal web, Vincenzo Schettini, e di miti greci con Enrico Galiano. Anni Settanta. Terrore e Diritti (13 novembre) è un progetto scritto da Mario Calabresi, Benedetta Tobagi e Sara Poma, con un racconto inedito e personale di Marco Damilano e la regia di Bruno Fornasari.

Tornano Drusilla Foer e Simone Cristicchi. La prima con Venere nemica (16 gennaio), mentre il cantautore ripropone Franciscus (28 febbraio e primo marzo). Gianrico Carofiglio esplora la felicità dell’ignoranza consapevole ne l’Elogio dell’ignoranza e dell’errore (16 aprile); Marianna Morandi e Marco Morandi ripropongono Benvenuti a casa Morandi (22 novembre); mentre Chiara Francini si racconta in Forte e Chiara (19 febbraio). Tanti i comici e gli stand-up: da Pierluca Mariti a Angelo Duro e Luca Ravenna con due spettacoli inediti. Ma anche Herbert Ballerina, Beatrice Arnera, Paolo Rossi in Operaccia Satirica, Giuseppe Giacobazzi in Osteria Giacobazzi (per il quarto anno, dal 21 ottobre), Vito, Paolo Cevoli, Luca Bizzarri e Giorgia Fumo, Paolo Ruffini con gli attori di2. Dall’incontro a Propaganda Live tra Valerio Aprea e il disegnatore Marco Dambrosio (in arte Makkox) è nato Lapocalisse (12 marzo). Tornano poi le star del web Awed, Dose e Dadda e, dai microfoni de La Zanzara, Giuseppe Cruciani. La musica attraversa culture e icone: dagli Inti-Illimani (7 novembre), al tributo a Michael Jackson, fino all’omaggio a Morricone dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Le proposte per i più piccoli comprendono Frozen e il Grinch con effetti speciali, bolle di BuBBles Revolution e il ritorno de Il piccolo principe, regia di Stefano Genovese.