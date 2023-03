Il centenario di Augusto Magli

Augusto Magli: un mostra nel centenario della nascita. Oggi, alle ore 17, in Auditorium in via Mazzini 90 a Molinella, si inaugura "Al tempo di Augusto Imperatore - Augusto Magli, 1923 - 2023", organizzata dall’associazione La Compagnia del Caffè con il patrocinio del Comune, per ricordare il campione in occasione del centenario della nascita.

All’appuntamento, presentato da Maurizio Rizzi, interverranno Dario Mantovani, il sindaco di Molinella, gli assessori alla Sport e alla Cultura Andrea Scalambra e Margherita Carlotti, Andrea Monti, Presidente Us Reno Molinella 1911, i giornalisti Giuseppe Tassi (Qs) e Roberto Davide Papini (La Nazione), Aurelio Del Sordo per La Compagnia del Caffè e altri. Magli in serie A vestì le maglie di Fiorentina, Udineze e Roma, con una presenza in nazionale nel 1950 contro la Svezia.