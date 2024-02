Il centenario in salita del Porretta calcio, tifosi preoccupati

Inizio dell’anno in salita per il Porretta calcio, di cui nel 2024 ricorrono i cento anni dalla nascita. A preoccupare è l’atmosfera di sfiducia che si respira tra i tanti appassionati locali. L’Asd Porretta ha un ruolo che travalica la dimensione sportiva e i confini comunali: svolge una funzione a favore dei ragazzi della zona che si è fatta, nel corso dei decenni, sempre più importante e che rischia un ridimensionamento.

Il settore giovanile della società aggrega circa 250 atleti dai 5 ai 18 anni tra cui, spesso, nascono legami duraturi con compagni e allenatori. Le strutture costruite intorno al campo "Cesare Sabattini" rappresentano un importante polo pubblico nel comune di Alto Reno Terme: attualmente sono in costruzione ulteriori dotazioni tra cui i nuovi spogliatoi. Negli ultimi mesi, non sono mancate le defezioni, fuori e dentro il campo, tra cui l’addio di Mattia Lenzi, Cristiano Montagno e Andrea Nardi, storici giocatori porrettani, e dell’ex tecnico Davide Betti. Nei giorni scorsi l’allenatore della prima squadra Ciro Mucedola ha rassegnato le dimissioni. L’ex mister, a Porretta, allenava anche la formazione juniores, quindi lascia un doppio vuoto non facile da colmare. Le difficoltà rischiano di ricadere sul settore giovanile, dove lo staff appare già risicato. Alcune classi di età condividono il mister e, in un caso, è stato creato un gruppo unico fra bambini di due annate. Fra i genitori c’è poi chi lamenta alcuni disservizi, tra cui la bassa temperatura dell’acqua sanitaria, la pulizia degli spogliatoi e la scarsa illuminazione dello storico campo Albergati.

Il presidente Peter Incoronato minimizza i disagi: "Gli spogliatoi che utilizziamo sono datati, qualche episodio critico c’è stato, ma nulla di drammatico. Per quanto riguarda i ragazzi abbiamo un gruppo di età ristretto abbinato all’anno precedente e qualche allenatore disponibile al doppio impegno, tutto qui". Le rassicurazioni non placano le voci insistenti riferite a possibili avvicendamenti in società. Salvo miracoli, gli arancioni in due anni passeranno dalla promozione alla seconda categoria, da cui mancavano dal lontano 1978. Di sicuro, non il modo migliore per festeggiare il centenario.

Fabio Marchioni