Il centro civico Malpensa inaugura il suo ’Teatrino’

Oggi è un pomeriggio di festa al Centro sociale ‘Malpensa’ (via Jussi 33) di San Lazzaro . Alle ore 15.30 verrà inaugurato ‘il Teatrino’, uno spazio in più per le numerose attività del centro diretto da Luigi Dovesi. In questo luogo si potranno tenere varie manifestazioni come piccoli spettacoli, presentazioni di libri, incontri musicali.

Alla realizzazione del Teatrino ha lavorato in particolare il maestro di pittura Franco Spinelli, che ha dipinto una scena prospettica trasferita su di un fondale di quattordici metri quadri allestito su di un muro esterno di Villa Serena, la bella sede del Centro.

La festa sarà allietata dall’animazione di Valeria e Sergio, accompagnati dalla musica della ‘Sbanda Ballet’, con balli popolari a cui tutti possono partecipare.

