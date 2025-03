Il Centro Gran Reno . Un nuovo alleato

Al fianco del nostro quotidiano per la prima volta nei panni di sponsor del campionato di giornalismo, per l’edizione bolognese, c’è Gran Reno, il centro commerciale che è un punto di riferimento per la città e tutta Casalecchio di Reno.

Proprio per questo, è stato naturale aderire all’inziativa, che "si allinea perfettamente con il nostro impegno continuo verso il territorio e le politiche giovanili – spiega Pietro Mauro, SC Manager di Gran Reno (nella foto) –. Come Centro Commerciale, crediamo che il nostro ruolo vada oltre quello commerciale: vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio che contribuisce alla crescita culturale e sociale della comunità".

Il progetto Cronisti in Classe "offre ai giovani l’opportunità di sviluppare abilità fondamentali, come la scrittura, il pensiero critico e la capacità di comunicazione". E le aspettative sono alte: dalle pagine elaborate dagli studenti, "ci aspettiamo che emerga molta creatività , con cui esprimono il loro punto di vista su temi attuali – conclude –. Inoltre, siamo fiduciosi che il loro lavoro mostrerà un ottimismo riguardo al presente e al futuro, evidenziando la loro capacità di affrontare le sfide con speranza e nuove idee. Un atteggiamento fresco che permette di osservare il presente da un punto di vista differente e innovativo. La loro visione fresca può davvero ispirare cambiamenti positivi, contribuendo a costruire un futuro migliore".