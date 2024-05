Il Centro Modiano in gita al mare con il pulmino del crowdfunding

La prima uscita sarà domani, a Lido degli Scacchi, sui lidi ferraresi. Per questo evento i 14 ragazzi (Pietro, Giuly, Chicchi, Gloria, Nada, Matteo, Andrea, Elisa, Valerio, Brody, Martina, Andrea, Marco, Esther), assistiti nel Centro Modiano di Borgonuovo a Sasso Marconi, saliranno a bordo del nuovo pulmino attrezzato, al termine di una straordinaria gara di solidarietà. Per questi ragazzi affetti da disabilità fisica e cognitiva e, alcuni di loro, anche in carrozzina, seguiti nel centro dagli operatori della coop sociale Bologna Integrazione, a marchio Anffas, si erano mobilitate circa 150 persone (tra cui numerosi amministratori comunali di Sasso e Casalecchio) che hanno aderito al crowdfunding. Partita con l’obiettivo di raccogliere ottomila euro, in poche settimane ha portato nelle casse del Centro Modiano ben 18mila euro. "Si è realizzato un sogno – confessano gli operatori che lavorano nel centro – quello di avere a disposizione un automezzo nuovo ed efficiente per le gite". Dipinto con un disegno di Vanessa, volontaria del Centro, il nuovo pulmino del Centro Modiano sarà utilizzato per altre gite.

Nicodemo Mele