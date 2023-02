Il centro pieno di maschere

Va in scena, la 19esima edizione del Carnevale organizzato da Comune e Pro Loco. Il divertimento è dunque assicurato al "Carnevale nel regno della fantasia" che animerà il centro storico di Castel San Pietro Terme. L’appuntamento per tutte le maschere è fissato alle 14.30 in piazza Galvani, proprio di fianco all’ex stazione delle corriere. Mezz’oretta per sistemare gli ultimi dettagli e per comporre la ‘griglia di partenza’ e poi alle 15 partirà la vera e proprio sfilata per le strade del centro storico con tanto di concorso delle maschere che saranno valutate dalla giuria itinerante.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è poi alle 16 nella zona del Cassero lo spettacolo di burattini "Celestino Principe" curato dalla Compagnia Nasinsù. Lo spettacolo in zona Cassero farà da preludio al ricco e intenso finale del pomeriggio, che vedrà alle 17.30 davanti al Municipio le premiazioni di maschere e gruppi, con la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, mentre alle 17.45 ci si trasferirà al primo piano del Palazzo di piazza XX Settembre per l’inaugurazione della mostra e la premiazione del concorso dei disegni.