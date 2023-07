Il centro ricerche Enea del Brasimone apre le porte al pubblico di ’Lagolandia’

Il Centro Ricerche Brasimone dell’Enea aprirà le sue porte al pubblico giovedì alle 17.30 in occasione di ‘Lagolandia - Villeggiatura contemporanea’, un invito a esplorare in modo giocoso l’area dei laghi dell’Appennino bolognese della Val di Setta, nell’ambito di ‘Bologna Estate’ 2023 organizzata dal Comune. Gli ospiti potranno visitare alcune parti del Centro, nato negli anni 60 sull’Appennino Tosco-Emiliano, per insediarvi il reattore sperimentale PRO (Progetto Reattore Organico) per poi concentrare le attività di ricerca sulle tecnologie del nucleare di quarta generazione e sulla fusione nucleare a confinamento magnetico.

I ricercatori e gli ingegneri dell’Enea Mariano Tarantino, Dario Diamanti e Daniele Martelli, saranno disponibili per far conoscere al meglio le attività del Centro e approfondire le tematiche legate all’energia a zero emissioni e ai cambiamenti climatici. All’interno delle hall tecnologiche si potranno visitare gli impianti.