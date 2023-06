Il centro si accende Torna la Fiera

Torna da domani a domenica la Fiera di Anzola Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla, giunta alla 35ª edizione. Nelle vie del centro saranno presenti stand gastronomici con le specialità emiliane, le crescentine, i dolci, ma anche le piadine, il pesce fritto, il gelato. In programma molti eventi: spettacoli e concerti, mostre e intrattenimenti, eventi rivolti a tutte le età, un’area dedicata ai bambini, la danza, la presentazione di un libro. Per le vie del paese non mancheranno mercati e mercatini artistici e gli stand delle associazioni. Oggi alle 19 inaugurazione della fiera e apertura degli stand, dei mercatini e delle mostre. Per quanto riguarda gli spettacoli, alle 21 in piazza Grimandi ‘Anzola in vinile’ e alle 21,30 in piazza Berlinguer – Arena Centrale Extra Club tour ‘Vasco Rossi’ con Lorenzo Campani - a cura del Bologna Club Anzola Mauro Laffi.