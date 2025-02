Il centro sociale raccoglie fondi per la stanza multisensoriale

Colori, suoni, musiche, profumi. Sono gli elementi che compongono la ’Stanza multisensoriale’, luogo atto alla promozione del benessere nella persona, attraverso la stimolazione controllata dei cinque sensi. Sarà realizzata alla la Casa residenza per anziani G. Bontà di Vergato, gestita dall’Istituzione Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell’Unione, grazie alla donazione di 9mila euro da parte del Centro Sociale Polivalente Franco Nanni di Vergato.

La somma sarà devoluta all’acquisto di arredi, dispositivi e attrezzature utili alla creazione dell’ambiente sensoriale che, grazie alle sue stimolazioni, tende ad attenuare le anomalie comportamentali nelle persone con demenza. Le terapie multisensoriali incoraggiano infatti i pazienti a impegnarsi grazie all’ambiente positivo e non stressante e promuovono un senso di benessere generale, fornendo un’atmosfera di fiducia e di rilassamento, attraverso il coinvolgimento in attività piacevoli. Gli spazi della Stanza multisensoriale potranno inoltre essere utilizzati anche dagli ospiti dell’attiguo Centro Diurno. "Ringrazio di cuore tutti gli associati e i volontari del Centro Sociale Polivalente Franco Nanni per il gesto di liberalità che ci permetterà di migliorare e implementare i servizi erogati dall’istituzione – ha dichiarato Alessandro Santoni, Presidente dell’Istituzione Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell’Unione Comuni Appennino Bolognese –. E’ un gesto di grande generosità che porterà benessere alle persone affette da demenza che soggiornano presso la Cra G. Bontà e anche agli ospiti del Centro Diurno".