Il centro sportivo Barca si rifà il look. Dai servizi alla palestra popolare

Nuova vita e nuova gestione per il Centro sportivo Barca di via Raffaello Sanzio, punto di riferimento per tutti i cittadini del quartiere e dei tanti sportivi della città, che presto avrà anche una nuova palestra polifunzionale. All’open day di ieri, anche il sindaco Matteo Lepore con l’assessora alla Sport Roberta Li Calzi, la presidente di Quartiere Elena Gaggioli e il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli. A fare gli onori di casa il presidente dell’Asd Barca Marco Argentieri pronto a "migliorare le attività di questo centro, mettendo mano alla struttura, così da accogliere ancora più cittadini".

A sostegno del progetto anche Ascom, con Tonelli che parla di "grande opportunità per lo sport e l’inclusione", grazie all’unione "di tante associazioni sportive dilettantistiche nostre associate".

La nuova gestione del Centro sportivo Barca punta, insomma, a renderlo il punto di riferimento per gli amanti dello sport (calcio, calcetto, tennis, rugby, pattinaggio, pallamano, pallacanestro e ciclismo), ma anche un presidio importante per il quartiere con servizi di ristorazione e un bar. Soddisfatto il sindaco Lepore, che annuncia anche l’apertura della nuova palestra popolare, simbolo del rilancio. "A fine novembre finiranno i lavori e ospiteremo tante nuove attività soprattutto dedicate a giovani e adolescenti", spiega il primo cittadino. La palestra, grazie a un investimento di 1,345 milioni di euro dell’amministrazione comunale, sarà anche totalmente green e ospiterà sport come la ginnastica, lo yoga, la boxe e altro. Fuori dalla sala polivalente, un laghetto per la pesca sportiva.

"Questo centro sarà un punto di eccellenza che gioverà alla nostra città", assicura Argentieri. Ringrazia la presidente del Quartiere Gaggioli, che assicura di "lavorare per rendere più bello questo pezzo di città".