Il centrodestra attacca: "È colpa del Comune. Lepore batta un colpo"

Una città paralizzata. Questa mattina (ieri mattina, ndr) centinaia di cittadini, lavoratori, studenti e famiglie hanno vissuto ore di delirio bloccati in auto o sui mezzi pubblici.

Fratelli d’Italia attacca la Giunta per come è stata gestita la nuova viabilità dopo l’avanzamento dei cantieri della linea rossa del tram: "Porta San Felice e i viali completamente bloccati, traffico intenso anche verso la Fiera: per percorrere pochi metri sono serviti oltre 40 minuti – scrivono dal gruppo consiliare dei meloniani in Comune –. Un’ altra giornata di follia targata Lepore. Come affermiamo da anni, l’incapacità di programmare e gestire i cantieri pubblici da parte della Giunta Lepore si sta verificando puntualmente come puntualmente si è creata una tempesta perfetta sulla città a causa dei chilometri di cantieri, di eventi fieristici importanti come il Cersaie e della ripresa delle scuole e delle attività. Purtroppo è solo l’inizio di un autunno che si preannuncia caldo, anzi infernale. Lepore smetta di cercare visibilità a livello nazionale e pensi ad amministrare, se ne è capace, la città".

Attacca anche la Lega, con il capogruppo a Palazzo d’Accursio, Matteo Di Benedetto: "Questa mattina (ieri, ndr) tutta l’area della città, in particolare i viali nel tratto che interessa Porta Lame, Porta San Felice, Porta Sant’Isaia e Porta Saragozza, è completamente paralizzata: dai 30 ai 60 minuti per andare da porta a porta – sottolinea il rappresentante del Carroccio –. Le modifiche pensate dal Comune su porta San Felice, assieme ai cantieri contemporanei, sono riuscite nell’obiettivo di bloccare Bologna. Una città ostaggio dei cantieri di Lepore. Decine di migliaia di lavoratori, studenti, caregiver e cittadini bolognesi che per qualunque necessità hanno dovuto usare l’auto o l’autobus si sono trovati paralizzati nel traffico".

"È inaccettabile – insiste il leghista – lo stato in cui la sinistra ha ridotto la nostra città. Vanno ripensati con urgenza i cantieri, devono essere sincronizzati, e servono strategie per dare respiro alla mobilità. Si apra immediatamente un tavolo di lavoro con le categorie produttive. La situazione è invivibile, ho potuto constatarlo coi miei occhi, e l’amministrazione non può girarsi dall’altra parte. Lepore dia segni di vita e si assuma le sue responsabilità".

"Il Comune annuncia ’correttivi’ al traffico quando ormai il danno è fatto – attacca Giulio Venturi, consigliere comunale di Forza Italia –. Bologna è rimasta paralizzata per ore. La verità è che questa città, a causa delle scelte sbagliate e dei cattivi investimenti della sinistra, con Lepore in testa, non è più in grado di crescere né di ospitare eventi come il Cersaie".