Il centrodestra attacca. FdI: "Accuse a Figliuolo irricevibili e indecorose"

Se le previsioni meteo sembrano virare verso un miglioramento, lo scontro tra governo e Regione non farà lo stesso. "Quella di sciacallaggio è un’accusa che i deputati del Pd e delle opposizioni devono rivolgere a se stessi". Il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami risponde agli attacchi "facendo parlare i numeri e facendo verifiche sul territorio – scandisce –. Il commissario Figliuolo agisce sui danni dell’alluvione 2023, ma la sicurezza complessiva e lo stato di manutenzione del territorio, da cui deriva ciò che sta accadendo ed è accaduto, non attiene alle sue competenze, ma del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico che è il presidente della Regione, lo era prima Bonaccini e immagino oggi Priolo, e che deve finalizzare le risorse e gli interventi per mettere in sicurezza il territorio".

La risposta del Pd non si fa attendere. "Da tempo il viceministro Bignami non si comporta da ministro, ma da uomo di parte – attacca l’ex sindaco e deputato Pd Virginio Merola –. Le affermazioni fatte sono un vero e proprio sciacallaggio. Con Musumeci stanno costruendo un piccolo bignami delle strumentalizzazioni. Capisco ci sia la campagna elettorale, ma non si può agire in questo modo, molte delle cose dette sono false". E "il governo deve capire che la prevenzione è cambiata e che è una svolta epocale per quanto riguarda le risorse: sarebbe molto urgente che si occupassero di questo". Merola non risparmia nemmeno la candidata civica Elena Ugolini. "Che vada a commuoversi e a dire che bisogna cambiare aria mi fa pensare che è del tutto inadeguata".

FdI invece tuona dalla Regione. "È indecoroso addebitare al commissario Figliuolo presunti ritardi sui lavori, la struttura commissariale non è né di destra né di sinistra: è stata nominata per agire sul territorio - dice la capogruppo Marta Evangelisti -. Il governo ha stanziato le risorse e nominato la struttura commissariale". Ma poi "c’è una filiera istituzionale che deve essere osservata – continua –. Qualcosa non ha funzionato ed è doveroso capire perché famiglie e imprese siano state costrette ad abbandonare di nuovo le zone colpite. Chiederne conto è nostro dovere". Al centro c’è anche il tema delle casse di espansione, che "sono nei piani della Regione da tempo, ma non sono ancora state fatte – sottolinea la meloniana –. Sentire che non sono state realizzate perché contenute nei piani speciali post-alluvione ci sorprende". Anche sui fondi Ue, FdI vuole vederci chiaro. "Da una prima risposta risulta che la Regione negli anni 2014-2021 non ha chiesto fondi Fesr contro il dissesto con la motivazione di voler evitare la sovrapposizione con i fondi regionali e nazionali", conclude Evangelisti.