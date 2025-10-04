Il centrodestra attacca: "Lepore ha tollerato tutto"

Nel giorno in cui la protesta per Gaza e la Palestina dilaga ancora una volta in tangenziale e autostrada, spaccando in due il Paese e riproponendo gli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, incontra in mattinata il questore Antonio Sbordone dopo la guerriglia urbana che giovedì sera ha devastato la zona della stazione e dopo alcuni attriti che avevano visto contrapposti proprio i vertici locali di FdI con la questura per come era stato gestito l’ordine pubblico nel corso della manifestazione di lunedì 22 settembre.

"Abbiamo ritenuto doveroso portare la nostra solidarietà, vicinanza e gratitudine alle forze dell’ordine per l’impegno" portato avanti "in queste ore a difesa della sicurezza di tutti noi", ha detto Bignami. Giovedì sera, senza dimenticarsi dell’intensa giornata di ieri, gli agenti "hanno operato in maniera impeccabile, come sempre – sottolinea Bignami, accompagnato in piazza Galilei dal senatore Marco Lisei –. Purtroppo quando in una città come questa crei le condizioni perché ci sia la sensazione che sia sempre tutto impunito e impunibile, poi si verificano queste cose".

Critica non troppo velata al sindaco Matteo Lepore, che "mette bandiere, lascia accampare la gente in piazza e tollera qualsiasi cosa – punge il meloniano –, fino a che non succedono cose come quella" di giovedì. E, in questo scenario, "fa sorridere amaramente sentire che Lepore chiede la condanna di violenze che probabilmente dovrebbe evitare che si realizzino". Chiedere ora la condanna della violenza "non è mai troppo tardi – afferma Bignami –, ma bisognerebbe che qualcuno avesse senso delle istituzioni", perché "queste persone aggiungono sempre un ‘più uno’, ma soprattutto legittimano con un senso di impunità comportamenti che poi le nostre forze dell’ordine devono per la sicurezza di noi tutti fronteggiare anche a costo di numerosi feriti". In serata l’europarlamentare di Fdi, Stefano Cavedagna, ha rincarato la dose: "Da anni Lepore occola e legittima i centri sociali. Ora chiediamo al Comune di chiudere tutti i centri sociali facinorosi".

Anche la Lega è andata all’attacco dei violenti che hanno messo a ferro e fuoco la città. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha detto che "quelli che lanciano fumogeni e sassi o bottiglie in testa a dei lavoratori, perché i poliziotti sono lavoratori, non sono studenti", bensi "dei teppisti", ribadendo tutta la sua solidarietà alle forze dell’ordine ferite nelle manifestazioni in tutta Italia. Anche la sottosegretaria Lucia Borgonzoni e il parlamentare Davide Bergamini bollano come "azione sovversiva" il blocco di tangenziale e autostrada, aggiungendo che "si sono superati i limiti della manifestazione civile e si ledono solo i diritti di milioni di italiani. Non accetteremo che Bologna e l’Italia diventino terreno per diffondere l’odio".

Mariateresa Mastromarino