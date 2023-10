Il centrodestra contro Làbas: "Vanno revocate le concessioni"

Làbas rimane al centro delle polemiche. Nella bufera ci sono alcune attività che il collettivo svolge nel centro sociale di vicolo Bolognetti, che, stando a quanto emerge da un dossier messo a punto da esponenti delle minoranze a Palazzo D’Accursio e in Regione, sono irregolari. A essere abusive sarebbero le serate organizzate dall’associazione ’Nata per sciogliersi’, costituita da attivisti di Labas. L’autorizzazione concessa dal Comune attraverso il regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee consentirebbe la realizzazione di solo sei serate all’anno destinate a concerti e, in più, di ulteriori 16 date per manifestazioni meno rumorose. Numeri che vengono ampiamente superati, stando anche a una risposta del 28 agosto scorso dello sportello per le attività produttive che conferma come all’associazione di vicolo Bolognetti gli uffici "non hanno rilasciato nessuna autorizzazione o concessione".

Sotto la lente anche i servizi sanitari dello sportello ’Laboratorio di salute popolare’, come per esempio i test anti-Covid, dopo l’affermazione di Luca Baldino, direttore generale dell’assessorato sanitario, secondo cui "non risulta essere stata rilasciata dalla Regione alcuna autorizzazione tramite adozione di atto dirigenziale all’effettuazione di test sierologici rapidi". L’unica autorizzazione concessa, quindi , è l’ambulatorio odontoiatrico. E l’opposizione non ci sta. "Vanno espulsi subito – tuona il leghista Matteo Di Benedetto –. Se non smentito (il dossier, ndr), significa che hanno organizzato eventi ed esercitato attività sanitarie senza alcuna autorizzazione. È inaccettabile che uno spazio pubblico venga usato per portare avanti abusivamente attività di questo tipo".

Si unisce alla richiesta anche Forza Italia: "È evidente che per Làbas sembra si sia attivata una corsia preferenziale, nella concessione dello spazio, e nella gestione di quel che avviene in quello spazio", commenta la consigliera regionale Valentina Castaldini. Sui pagamenti delle utenze vuole vederci meglio Nicola Stanzani: "non abbiamo mai ricevuto le attestazioni di pagamento, il Comune deve revocare la concessione". "Chiediamo di mandarli via e abbiamo richiesto un’udienza conoscitiva per entrare nei locali di vicolo Bolognetti – conclude Fd’I in Comune –. C’è un trattamento di favore per quella realtà, regolarmente inadempiente rispetto ai termini fissati dal contratto di concessione dei locali".

Mariateresa Mastromarino