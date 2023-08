Il centrodestra Dure le opposizioni: "Famiglie in difficoltà, Lepore è bocciato"

"L’inflazione si combatte con politiche di crescita e di sostegno alle famiglie, come sta facendo il governo Meloni. Lepore governa con grande arroganza e non si rende conto dei danni che farà a Bologna". E’ negativo il giudizio di Fratelli d’Italia sulla lunga e ricca intervista che il sindaco Matteo Lepore ha rilasciato al Carlino nel giorno di Ferragosto. Tanti i temi toccati, e FdI come le altre opposizioni nutre più di un dubbio sulle politiche del sindaco. "Scelte esclusivamente ideologiche – incalza il capogruppo Stefano Cavedagna (FdI) –. Dimostra di non avere la volontà di ascoltare i cittadini e le categorie, anche quando i segnali di dissenso sono chiari. Lo dimostrano lo ‘Ius Soli’ comunale così come la Città ai 30 all’ora. Bologna avrebbe invece bisogno di importanti politiche per la sicurezza, bisogna assumere nuovi agenti della Polizia Locale e contrastare spaccio e malamovida. E fa sorridere che Lepore chieda al governo di collaborare quando lui non perde occasione per attaccarlo. Direi che Lepore è gravemente insufficiente su tutta la linea".

Per la Lega, invece, "Lepore opera scelte di discriminazione strutturale – attacca il capogruppo Matteo Di Benedetto –. Verso chi non ha uno stipendio tale da sostenere oggi un affitto o un mutuo per la casa a Bologna. Esiste un’emergenza abitativa allarmante, che coinvolge lavoratori, famiglie e studenti, che, sommata a un costo della vita tra i più alti d’Italia, alimenta di continuo il fenomeno della migrazione verso la provincia. La sinistra è responsabile". Per il Carroccio, quindi, "il costo per affittare o comprare un appartamento sale così tanto da rendere impossibile la permanenza in città. Scelte che discriminano i cittadini della provincia, quando si disinteressa del suo ruolo in Città Metropolitana e lo usa solo per fare propaganda, come con Fontanelice". Per Francesca Scarano (Misto), "parla di arroganza del governo un sindaco che non ha mai cercato un confronto con le minoranze – critica la consigliera comunale –. Parla di garantire diritti per le fasce più deboli mentre si tratta il gravoso problema ‘casa’ legittimando le occupazioni, attaccando i proprietari immobiliari e sostenendo gli occupanti, senza aumentare l’offerta calmierata che davvero rappresenta la nuova povertà in città. E il primato sullo spaccio non può avere un valido contrasto se dalla stessa maggioranza si legittima la coltivazione di marijuana".

"Il sindaco continua a proporre dei modelli di città che sono in netto contrasto con la vita quotidiana dei cittadini e con i loro bisogni – incalza Samuela Quercioli (‘Bologna ci piace’), sollecitando il governo per sostenere maggiormente le famiglie con un reddito medio basso a causa dell’inflazione. Ma non dimentichiamo come la giunta Lepore lo scorso anno con un avanzo di bilancio di ben 80 milioni di euro decise, nonostante le nostre sollecitazioni, di non attuare azioni mirate a sostegno delle fasce di reddito che si trovavano in grande difficoltà". Infine Nicola Stanzani (Forza Italia): "Lepore risponde al dramma del carovita congelando gli aumenti delle tariffe dei autobus? Se questa è la ricetta direi che siamo ‘fritti’. Se il Comune in questi due anni non avesse investito tanto in iniziative propagandistiche di dubbio effetto, qualche spicciolo per le agevolazioni fiscali a famiglie e imprese lo avrebbe avuto".

Paolo Rosato