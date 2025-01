Il centrodestra: "La misura venga ritirata"

Centrodestra contro l’aumento delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico dei dehors varato ieri dalla giunta del Comune. "Un ulteriore colpo inferto alle attività commerciali: chi non ha subito danni dai cantieri ora dovrà fare i conti con un aumento ingiustificato e sconsiderato", protestano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Sassone, e la collega in Consiglio comunale, Francesca Scarano (nella foto a destra). "La giunta, che a parole si dichiara sempre dalla parte dei commercianti, nei fatti adotta misure che vanno nella direzione opposta. È evidente come l’estrema sinistra presente in giunta non tolleri i dehors, preferendo garantire il passaggio dei ciclisti al posto dei tavoli all’aperto, piuttosto che tutelare chi crea lavoro e ricchezza per il territorio", attaccano i meloniani. E l’eurodeputato Stefano Cavedagna rincara la dose: "L’ennesimo colpo basso a chi lavora, dopo i cantieri del tram. Così il centro diventa un deserto". Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Matteo Di Benedetto (nella foto a sinistra), si tratta di una "scure" che "rischia di avere pesanti ricadute su tanti lavoratori e tante famiglie e su diverse imprese". L’esponente del Carroccio ritiene che la scelta dell’amministrazione potrebbe "essere sproporzionata e avere l’effetto di una vera e propria scure su tante attività per cui il dehor è fondamentale. È vero che l’aumento significativo dei turisti porta con sè una complessità che merita di essere approfondita, tuttavia le associazioni si sono sempre dimostrate propositive". Per questo, il leghista per prima cosa chiede di "fermare l’aumento delle tariffe e sedersi al tavolo, aperti al confronto".