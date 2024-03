Il centrodestra lancia Guzzo, una vita in divisa

Si fa largo, a Medicina, il primo candidato sindaco alle amministrative di giugno. Per il centrodestra scende in campo Rosario Guzzo, già noto sul territorio perché presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’annuncio della corsa di Guzzo è arrivata ufficialmente da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e la presentazione alla cittadinanza avverrà oggi, alle 11, in via Libertà 46. Ma chi è il candidato? Guzzo nasce a Partanna, nel trapanese, nel 1959. Nel gennaio del 1978, seppur esonerato dallo svolgere il servizio militare, "in quanto vittima del terremoto del 14 gennaio 1968", si arruola e frequenta a Viterbo la Scuola Allievi Sottufficiali dell’Esercito, con la specialità di "Tecnico Elettronico delle trasmissioni". Nel 1979 entra a pieno titolo nell’Arma dei Carabinieri: dal settembre di quell’anno a settembre 1982 svolge il suo servizio in Sicilia, dal settembre del 1982 viene trasferito in Emilia Romagna presso la Tenenza e poi Compagnia Carabinieri di Medicina, ricoprendo con continuità diversi ruoli e incarichi di prestigio.

Lunga carriera militare fino al 1999 quando viene eletto "Rappresentante dei lavoratori per la legge sulla sicurezza ricoprendo l’incarico per tutta l’Emilia Romagna fino al 2004, anno in cui a causa di un grave incidente in servizio viene posto in congedo con il grado di brigadiere. Si iscrive così all’Associazione Nazionale Carabinieri di Medicina, nella quale nel 2005 viene eletto Presidente, carica che ricopre tutt’ora Dal 2010 al 2013 ricopre anche la carica di vicepresidente della ProLoco di Medicina, occupandosi dei vari eventi e tra i più importanti la rievocazione storica "Il Barbarossa", riscuotendo notevoli successi.

La sua lista elettorale e il programma verranno presentati nelle prossime settimane, anche ascoltando le istanze che giungono dalla cittadinanza. A esprimersi in merito alla sua candidatura sono stati, in primis, Nicolas Vacchi, responsabile per il circondario imolese e Diego Baccilieri, delegato provinciale, per Fratelli d’Italia. "Soddisfazione per la sintesi trovata sul nome di Guzzo, persona conosciuta e stimata, che saprà muoversi in mezzo alla gente in maniera attenta alle loro necessità", dichiarano all’unisono Vacchi e Baccilieri.

Il candidato sindaco Rosario Guzzo ha voluto esprimere, fin d’ora, i primi ringraziamenti "ai partiti del centro-destra per il sostegno". È lo stesso Guzzo, poi, che, prima di presentarsi ufficialmente, apre alla società civile rimarcando che "il progetto è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco per migliorare Medicina e correggere i tanti errori fatti in questo mandato dalla giunta uscente".

Zoe Pederzini