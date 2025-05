Il centrodestra: "Noi esclusi"

Poco prima che il sindaco Matteo Lepore andasse a consegnare il Nettuno d’Oro a Vincenzo Italiano, il centrodestra ha protestato in Consiglio comunale per l’assegnazione del riconoscimento all’allenatore del Bologna ‘in trasferta’ nel centro sportivo rossoblù di Castaldebole. I consiglieri comunali erano infatti impegnati con il question time e questo, secondo ’l’accusa’ del centrodestra, ha di fatto impedito agli stessi di partecipare.

"Non c’è stato rispetto per i consiglieri che volevano ovviamente andare – ha detto in aula il consigliere civico Gian Marco Di Biase –. Il sindaco Lepore doveva proporre altro momento".