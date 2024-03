Il centrodestra punta su Murgia. Guardia giurata e dirigente Ugl

A Calderara si presenta una seconda lista, di centrodestra, in vista delle prossime amministrative. Dopo l’annuncio di Fabrizio Nofori (ex FdI) che si presenta con la lista civica Uniti per Calderara e che cerca consensi nell’area di centrodestra, ora Lega, FdI, FI, hanno annunciato la candidatura a sindaco di Matteo Murgia.

"Siamo lieti di annunciare – dicono Cristiano Di Martino (Lega), Diego Baccilieri (Fdi) e Nicola Stanzani (Fi) – che a Calderara il centrodestra unito sosterrà come candidato sindaco, indicato dalla Lega, Matteo Murgia. Su Matteo, classe 1977, guardia giurata che ricopre da 10 anni l’incarico di dirigente sindacale per l’Ugl sicurezza civile come segretario di Bologna, abbiamo trovato una sintesi unitaria sul programma di mandato".

"Riguardo i nomi della lista e la squadra di governo – continuano gli esponenti di centrodestra – siamo aperti al confronto anche con forze civiche e società civile, stanche di essere vassalli di Bologna. Una scelta questa che vuole porre Calderara al centro di un progetto, insieme ad altri Comuni della cinta di Bologna, studiato per mettere l’attenzione sulle varie negatività che in questi territori si evidenziano. Una spinta propositiva e nuova che ci ha fatto sposare con convinzione il nostro progetto".

p. l. t.