Il centrodestra si (ri)unisce. La Lega appoggia Gandolfi

La Lega col suo simbolo sostiene il candidato del centrodestra Luigi Gandolfi e ‘scomunica’ la lista concorrente ‘CentroDestra Valsamoggia’. Con un comunicato ufficiale la segreteria provinciale della Lega isola così quei ‘ribelli’ del Carroccio che in vallata si sono invece schierati con la candidata Elena Baruffaldi, come l’ex candidata sindaca Emanuela Graziano e i consiglieri di municipio Alex Testoni e Patrizia Tinti che col coordinatore di vallata Raffaele De Vito figurano nella formazione guidata dal consulente di marketing Alessandro Vitale.

Una rottura netta che laIl Carroccio Lega rafforza con la scelta di candidare a sostegno di Gandolfi l’europarlamentare uscente Alessandra Basso. 57 anni, avvocato, bolognese di adozione, membro del parlamento europeo dal 2019 e ricandidata per un seggio a Strasburgo, l’esperta in tutela dei consumatori promette che se sarà eletta farà farà la consigliera di Valsamoggia.

"A Bazzano ho fatto la mia prima uscita pubblica cinque anni fa in campagna elettorale. Vogliamo dare un segnale di unità con gli altri partiti del vero centrodestra, rinuncerò al gettone di presenza e il mio primo obiettivo sarà quello di rafforzare le autonomie dei consigli di municipio, rinnovare certi meccanismi ingessati nel Comune che ha un grande rilievo nel contesto regionale e confermare il nostro modo di fare politica vicino al territorio".

Secca la replica di Elena Baruffaldi che ha depositato le firme per la sua lista e che dice di avere appreso della presa di distanza della Lega dai social: "Avevamo avuto il via libera in sede regionale. Ora sia io che mio marito non siamo più militanti, ci stanno boicottando ma noi tiriamo avanti forti del lavoro fatto in questi anni". Sul suo profilo social Luigi Gandolfi sostenuto da FdI, Forza Italia, Lega, Noi moderati, Dc Dc e Popolo della famiglia, mette in guardia gli elettori dal farsi fuorviare dal "disegno di questa lista farlocca, che si autodefinisce (senza esserlo) di centrodestra con lo scopo evidente di sottrarre capziosamente voti alle liste del vero, unico e unito centrodestra sfruttando l’equivoco di un nome che richiama indebitamente quell’area politica, per poi portarli in dote al centrosinistra". Convinzione ribadita pochi giorni fa a Savigno dove ha presentato la sua lista civica ‘per il cambiamento, contro la fusione’ insieme alla capolista Daniela Bartolini.

