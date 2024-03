Il centrodestra tenta il colpaccio con Aldo Bai

Il primo sfidante del sindaco di Grizzana Morandi, Franco Rubini, esce allo scoperto. Si tratta di Aldo Bai, 68 anni, pensionato ex dipendente del 118 con esperienze imprenditoriali alle spalle, già consigliere comunale a Castel di Casio e attuale responsabile organizzativo della Lega. Bai ha messo d’accordo la coalizione governativa.

"I partiti di centrodestra sostengono convintamente la candidatura a sindaco di Grizzana di Aldo Bai – si legge nella nota stampa congiunta – una persona conosciuta che da tempo si spende a favore del territorio". "La mia lista raccoglierà le anime scontente dell’attuale amministrazione che stenta a mettere al centro l’interesse dei cittadini – esordisce il neo candidato –. I residenti per usufruire dei molti servizi utilizzati quotidianamente sono costretti a spostarsi nei territori vicini con i disagi che ne conseguono. Mi pare urgente occuparmi di questo". "Il territorio di Grizzana è fermo da tempo – si legge nel comunicato del centrodestra – a causa dell’immobilismo della sinistra: è ora di dare un’accelerata allo sviluppo". Questo il pensiero di Diego Baccilieri, Cristiano Di Martino e Morris Battistini, referenti locali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, firmatari del comunicato a sostegno della candidatura. Grizzana, che conta circa 4.000 residenti, è conosciuta per alcune destinazioni di turismo culturale molto apprezzate, tra cui la Rocchetta Mattei e i luoghi cari al pittore Giorgio Morandi.

Negli ultimi anni il comune ha beneficiato, unico a livello regionale, di un cospicuo finanziamento del Pnrr concesso attraverso il bando borghi, tuttora in corso di erogazione. Al termine degli interventi previsti la frazione di Campolo e il borgo storico La Scola riceveranno circa 20 milioni di euro per il ripopolamento del territorio e la crescita del turismo sostenibile.

Una cifra che, almeno in teoria, dovrebbe garantire il rilancio in grande stile di tutto il territorio. "La prima cosa che farò da sindaco – rivela Aldo Bai – sarà sostenere il tessuto commerciale, attraverso l’organizzazione di eventi in sinergia con le associazioni locali". Sulla squadra che lo affiancherà, il candidato rivela: "Stiamo lavorando a un gruppo trasversale, in grado di accogliere le sensibilità presenti a Grizzana. Nella lista ci saranno lavoratori dipendenti e imprenditori, tutti accomunati dalla voglia di mettersi al servizio del comune". Al momento nulla di sa di eventuali altre liste elettorali, quindi a contendersi la poltrona di sindaco dovrebbero essere lo stesso Bai e il sindaco uscente Franco Rubini, la cui ricandidatura appare molto probabile.

Fabio Marchioni