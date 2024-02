Il centrosinistra lancia Gentilini: "Programma indicato dai cittadini"

Alle prossime elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno la lista "Centrosinistra - Uniti per Vergato – 100% Appennino" candida Adriano Gentilini alla carica di sindaco di Vergato. "Tre sono gli aspetti che animano la nostra lista – spiega Gentilini –. Il primo riguarda i valori della solidarietà e dell’antifascismo che sono peculiari del centrosinistra in generale e che in questo momento hanno bisogno di essere difesi anche in una terra come la nostra che è stata segnata dall’occupazione nazifascista. Il secondo riguarda la necessità di costruire una rete con gli altri comuni limitrofi per una collaborazione che sia a vantaggio di chi abita in montagna e la terza nasce da uno studio".

Quale?

"In questi anni abbiamo raccolto attraverso questionari e interviste le idee e le opinioni dei cittadini su come dovesse amministrato il comune. Abbiamo visto che queste richieste convergevano su tre aree: una gestione diversa del centro storico, una migliore manutenzione delle strade e una mancata rigenerazione di alcune strutture come il polo scolastico. Le soluzioni a queste domande ci sono, sono fattibili e soprattutto sono sovrapponibili con quel rispetto del territorio che in questi ultimi anni è mancato e che ha creato parecchi problemi anche ai privati".

Quale è il vostro orientamento sulle frazioni?

"Il turismo è la quarta area che secondo i cittadini è stata trascurata. Il nostro territorio è attraversato da cicloturisti, da passeggiatori e da chi, ad esempio si reca alla Rocchetta Mattei e al borgo La Scola che sono nel comune di Grizzana Morandi. Da noi passano tante persone ma non si fermano perché siamo fuori da un circuito. Abbiamo delle idee perché i turisti possano alloggiare negli agriturismi vergatesi, magari visitando anche le nostre eccellenze come le Grotte di Soprasasso".

Quando si parla di Vergato ci sono due temi che non riguardano solo l’amministrazione locale: l’ospedale e la viabilità.

"Sul primo argomento vorrei ricordare che l’attuale amministrazione inizialmente era contraria al Cau e che le interlocuzioni con l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini le abbiamo sempre mantenute noi anche se eravamo all’opposizione in consiglio e lo abbiamo fatto per garantire una assistenza h24 ai cittadini. Sulla viabilità bisogna uscire dal dualismo tra la bretella Reno-Setta e la variante della Porrettana e prendere atto che le sue soluzioni più rapide sono legate alla linea ferroviaria e al suo potenziamento, magari studiando corse che si fermino sono nei paesi principali e una bretella che superi l’imbottigliamento della Rupe prima di Sasso Marconi".

Massimo Selleri