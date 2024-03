Il centrosinistra schiera Poluzzi

Il centrosinistra, a San Pietro in Casale, schiera il suo candidato, ora assessore nella giunta di Claudio Pezzoli. Si tratta di Alessandro Poluzzi (nella foto). È lui stesso a darne l’ufficialità: "La scelta di candidarmi nasce da un profondo legame con il mio territorio e dalla consapevolezza dell’appuntamento che ci attende il prossimo 8 e 9 giugno, quando saremo chiamati alle urne per decidere insieme il futuro della nostra comunità. Affronto questa sfida con ambizione e coraggio, consapevole che, uniti, possiamo realizzare grandi cose. In questi anni di lavoro sui territori, tra le persone, nella politica e fuori, ho capito come l’impegno e la responsabilità siano le parole chiave che devono guidare l’azione di coloro che si mettono a servizio della collettività. Il mio impegno politico e sociale, maturato in anni di esperienza sul campo come assessore al commercio, all’associazionismo e al volontariato, mi ha insegnato il valore dell’ascolto e dell’azione concreta. La responsabilità di affrontare le problematiche più complesse e di agire con integrità e trasparenza per il bene comune è il faro che guiderà ogni mia decisione".

"La mia visione per San Pietro in Casale – aggiunge Poluzzi – si fonda su un dialogo aperto e inclusivo, senza presunzioni ma con la ferma volontà di costruire un governo partecipativo che ponga al centro le esigenze dei cittadini. L’obiettivo è quello di creare una comunità più coesa, dove i giovani, le famiglie e ogni singolo cittadino possano trovare spazio e opportunità. Costruiremo insieme a tutti un percorso aperto, senza la pretesa di avere tutte le risposte, con la volontà di ascoltare, costruendo insieme un progetto di governo condiviso che metta al centro le persone, i loro bisogni e le loro esigenze. Ora più che mai vorrei poter contare sulla vostra partecipazione. Che siano osservazioni, progettualità o critiche costruttive. Sono pronto a dedicare tutte le mie energie per rendere San Pietro un luogo migliore per vivere". Unico sfidante di Poluzzi, per ora, è il civico Marco Nanetti.

Zoe Pederzini