Il Ceo di DHL in visita alla Ducati: "Insieme leader nel mondo"

DHL Express, leader mondiale nelle spedizioni internazionali espresse, conferma il proprio supporto all’internazionalizzazione delle imprese italiane con una visita del CEO di DHL Express Europa, Mike Parra, presso la sede di Ducati a Borgo Panigale. Un’occasione per ribadire la solidità della partnership tra le due aziende, avviata nel 1999 e basata su un impegno comune verso innovazione, performance e qualità. Con una rete che si estende in oltre 220 paesi, DHL Express opera al fianco delle aziende italiane aiutandole a entrare in mercati emergenti, non solo attraverso servizi di spedizione espressa, ma anche con consulenze doganali e soluzioni su misura per ottimizzare i tempi di consegna. L’incontro di ieri è stato l’occasione per confrontarsi su progetti futuri. Ducati, emblema di innovazione e qualità del Made in Italy, ha intrapreso un viaggio che, partendo dall’Italia, ha raggiunto mercati complessi in tutto il mondo. L’azienda coordina una rete di vendita e assistenza composta da più di 800 concessionari distribuiti in oltre 90 Paesi, mentre DHL Express, con il suo ampio network, è in grado di sostenere Ducati nella sua espansione globale, fornendo un servizio personalizzato attraverso attività di post-vendita dedicate che assicurano una gestione logistica efficiente. "In questa mia visita in Italia, sono lieto di aver avuto l’opportunità di vedere lo stabilimento Ducati, un marchio che incarna l’eccellenza italiana nel mondo", ha dichiarato Mike Parra. "L’Italia rimane un paese strategico per il Gruppo capace di contribuire positivamente al successo del business con oltre 50 milioni di spedizioni all’anno e 80 movimenti aerei giornalieri". "L’efficienza e l’affidabilità di DHL Express sono fattori determinanti nel nostro percorso di crescita globale, perché ci permettono di garantire tempi di consegna rapidi e una qualità costante in tutti i mercati in cui operiamo", ha detto Federico Sabbioni, Direttore Supply Chain Ducati.