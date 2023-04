Il Cerchio delle mamme, spazi dove i genitori incontrano gli esperti

Il Centro per le Famiglie del Distretto Pianura Est ha attivato una serie di servizi a supporto della genitorialità, appositamente pensati per i futuri genitori o per chi lo è da poco. Si tratta di spazi dedicati in cui educatrici, pedagogiste, psicologhe e ostetriche accompagnano la maternità e la paternità fin dall’inizio.

Il Cerchio di mamme è uno spazio dove le future mamme e quelle con bambini da 0 a 12 mesi possono incontrarsi una volta alla settimana. Questi momenti sono occasioni per parlare di accudimento e cura del bambino, di giochi, movimento e crescita e tanto altro, senza giudizio e con la libertà di parlare o semplicemente ascoltare. In alcune occasioni lo spazio è dedicato anche ai papà. ’ Il cerchio di mamme’ si svolge in un ambiente accogliente e adeguato, dove socializzare e condividere la propria esperienza con altri genitori, uscire dall’isolamento che spesso si vive durante i primi mesi di vita del bambino, ricevere supporto e ascolto durante l’attesa e durante i delicati e intensi mesi successivi alla nascita, offrire ai bambini l’opportunità di vivere le prime esperienze di socializzazione e infine trovare risorse nello scambio con gli altri genitori, con le professioniste del Centro e con gli esperti durante gli incontri tematici (incontri di informazioneformazione su allattamento, svezzamento, alimentazione in gravidanza, sviluppo psico-motorio, linguaggio ecc.) Il primo incontro si terrà domani alle 10, in via Europa 999, Baricella.