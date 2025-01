Il cerchio si stringe dopo il disastro. Attesi a giorni gli avvisi di garanzia. Il lento recupero e lo choc dei feriti

È un lungo percorso quello che sta riportando pian piano verso la quotidianità i feriti dell’esplosione che il 23 ottobre scorso ha squarciato la sede di Toyota Material Handling di Borgo Panigale, causando due vittime e appunto 11 feriti. Il più grave di loro, appena ventiquattrenne, era rimasto ricoverato a lungo in Rianimazione all’ospedale Maggiore, dopo un delicatissimo intervento e varie fratture: nell’esplosione del capannone nell’area logistica dell’impianto di via Persicetana Vecchia, gli era crollato un muro addosso. Quello adiacente al macchinario esterno che è esploso travolgendo tutto quanto aveva attorno. Il ragazzo, che ora è rappresentato dall’avvocato Antonio Petroncini, è stato dimesso dall’ospedale pochi giorni prima di Natale e ha potuto così trascorrere le feste in famiglia. Le sue condizioni erano rimaste a lungo critiche, con la prognosi riservata. Ora per fortuna il peggio pare alle spalle.

Degli altri tre lavoratori feriti più gravemente, e trattati nel reparto di Medicina d’urgenza dello stesso ospedale, alcuni stanno ancora seguendo percorsi di riabilitazione e fisioterapia per le ferite riportate nell’incidente sul lavoro. Diversi hanno intrapreso il percorso di psicoterapia messo a disposizione dall’azienda dopo i fatti, per tentare di superare il trauma e potere al più presto tornare a lavorare.

Nel frattempo, l’inchiesta aperta dalla Procura con le pm Morena Plazzi e Francesca Rago pare vicinissima a una svolta. Si attendono a giorni le iscrizioni nel registro degli indagati, certamente più di uno, sul fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime. Conclusi i primi accertamenti tecnici – l’autopsia sulle due vittime, il 34enne Fabio Tosi (i familiari sono rappresentati dall’avvocato Licia Zanetti) e il 37enne Lorenzo Cubello; la consulenza tecnico-informatica sui server dell’impianto; e la repertazione di tutti gli elementi utili presenti nel capannone teatro del disastro, prima del dissequestro – e vagliata con carabinieri e vigili del fuoco la complicata catena di eventi e soprattutto di competenze e responsabilità anche sulla sicurezza dell’impianto di climatizzazione esploso dopo essere stato attivato proprio il giorno del dramma. Il macchinario, pur posto all’esterno del capannone, causò un’onda d’urto tale da venire sbalzato via, facendo crollare i muri e travolgendo tutto quanto si trovasse per disgrazia lungo la sua traiettoria.