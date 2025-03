Il cero votivo arriva all’Abbazia

Cerimonia secondo tradizione, oggi alle 19.45, all’Abbazia di Monteveglio, dov’è in programma il rito della consegna del Cero votivo. La sindaca e i cittadini, in segno di riconoscenza alla Madonna che con una copiosa nevicata nel 1527 liberò il castello dall’assedio dei Lanzichenecchi, offriranno un cero di ringraziamento nelle mani del parroco. Appuntamento alla porta del castello dove il gruppo arcieri del Melograno in costumi d’epoca saliranno in Abbazia. Alle 20 la consegna del cero con letture intercalate da canti e a seguire il concerto della corale Schola cantorum di Bazzano diretta da Manuela Borghi.