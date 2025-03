Il chirurgo estetico a processo: "Paziente sfigurata col silicone"

"Apprendo con soddisfazione sia la decisione del giudice che la velocità con la quale siamo arrivati a questo primo traguardo. Rimane la grande sofferenza per quello che ho subito e spero veramente che venga fatta giustizia. Confido nel lavoro dei magistrati e del mio avvocato". Un sospiro di sollievo, il primo da quando è iniziata questa dolorosa vicenda, ma anche tanta amarezza e rabbia per quanto le è accaduto: così una delle donne che si sono sottoposte al trattamento dal chirurgo estetico Stefano Stracciari, e che ieri si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Luca Portincasa, nel procedimento contro il dottore.

Inizierà il 10 giugno, davanti al giudice Simona Siena, il processo per lesioni colpose a carico di Stefano Stracciari, di recente sospeso per un anno dall’esercizio della professione e che alcuni giorni fa è stato sottoposto al divieto di dimora a Pianoro per aver violato i sigilli del suo ambulatorio di Pianoro, riprendendo a fissare appuntamenti e ricevere pazienti. Ieri, in udienza pre dibattimentale davanti al giudice Filippo Ricci, il medico Stracciari, difeso d’ufficio dall’avvocato Alessandro Sulsenti, doveva rispondere di lesioni colpose in un procedimento nato dalla denuncia di questa donna che nel 2023 si sottopose a un intervento nello studio del medico e poi si ritrovò con il viso sfigurato: Stacciari è accusato di aver eseguito un intervento di posizionamento di fili di trazione sugli zigomi "per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e per colpa specifica nell’aver omesso di rispettare le buone pratiche clinico-assistenziali", poi "iniettandole silicone liquido in assenza di consenso informato". Né il dottore, né la donna erano presenti in aula.

Secondo il pm Luca Venturi e il legale della donna, a provocare il danno sarebbero state quindi infiltrazioni di olio di silicone, sostanza vietata da oltre 30 anni. Su questo dovrà far luce il dibattimento che inizierà appunto a giugno. Il medico è anche accusato di lesioni volontarie perché, quando la donna andò nel suo studio qualche mese dopo l’intervento a chiedere spiegazioni, avendo visto peggiorare le proprie condizioni, Stracciari l’avrebbe spinta contro un muro, causandole delle lesioni (trauma cervicale e una contusione). A riguardo, il legale Portincasa spiega che per questa accusa, che riguarda "lesioni lievi, è stato disposto un rinvio all’8 maggio per la discussione, a cui seguirà una sentenza di incompetenza per materia, con restituzione degli atti al pm per poi iniziare un nuovo processo davanti al giudice competente (giudice di pace)". Per l’udienza di ieri, "siamo molto soddisfatti – prosegue Portincasa –, inizia finalmente il processo. Cerchiamo di fare emergere la verità sulla condotta posta in essere da questo medico". Per quanto riguarda le prove, "i consulenti che hanno visitato e asportato materiale dal viso di questa povera donna" e ci sono "le indagini svolte dai Nas anche in altri procedimenti, quando hanno sequestrato i farmaci". Quattro i pazienti che l’hanno denunciato. Stracciari è accusato anche di omissione di soccorso, lesioni mediche gravi e acquisto e somministrazione di medicinali guasti e contraffatti: reati ipotizzati per trattamenti estetici eseguiti tra il 2022 e il 2023.

Era stata poi la ex segretaria di Stracciari a incastrarlo e farlo sospendere dall’Ordine. Aveva raccontato che "ogni giorno i pazienti del dottore lamentavano dolori e gonfiori", ma che lui non si faceva trovare mai, le avrebbe anzi detto di ignorarli. La ex segretaria aveva anche riferito che Stracciari usava prodotti cinesi per gli interventi estetici e che "tirava fuori i prodotti originali solo in occasione di ispezioni e controlli".