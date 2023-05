Il chitarrista Poggipollini entra in classe e suona con i piccoli alunni

A scuola con il chitarrista Federico Poggipollini per un progetto di rievocazione storica. L’artista ha fatto visita alla scuola secondaria di primo grado Vincenzo Neri di Pianoro. Un incontro speciale per trasmettere ai ragazzi l’importanza di credere in quello che si fa e far emergere i propri talenti. L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito di "Palcoscenici. Tra presente e passato", progetto assegnatario del contributo "Viaggi della Memoria e Viaggi attraverso l’Europa" dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna. Un progetto voluto dalla dirigente scolastica, dott.ssa Liana Baldaccini, sostenuto dal Comune di Pianoro e curato dai docenti dell’IC di Pianoro, Ivana Baldi, Angela Cenacchi, Silvia Tassoni, Chiara Tomaiuolo che, attraverso la realizzazione di una rievocazione storica sulla Resistenza, ("Pagine Partigiane") hanno reso possibile riscoprire e far rivivere i luoghi della memoria con un linguaggio capace di parlare al nostro presente, ai nostri ragazzi. Si tratta della conclusione di un percorso importante, realizzato con la guida del regista Tanino De Rosa, che si muoverà tra testimonianze di partigiani, racconti di pianoresi che hanno vissuto la guerra, performance teatrali e artistiche.

