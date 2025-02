Il cibo che consola:. Angela Frenda racconta Nora Ephron

Tornano gli aperitivi lettari a Gran Tour Italia. Questa sera alle 19, la giornalista e scrittrice Angela Frenda (nella foto) presenterà il suo ultimo libro ’Una torta per dirti addio’ (Guido Tommasi Editore). A 12 anni dalla scomparsa, avvenuta per una leucemia fulminante nel 2012, il libro racconta la vita straordinaria di Nora Ephron, giornalista newyorkese, scneggiatrice e food writer. Uno dei personaggi femminili più amati (soprattutto) dalle donne, perché ha insegnato loro che c’è sempre il modo di trasformare una sconfitta in una vittoria, usando la cucina come strumento di conforto e rinascita. Al funerale lasciò ai suoi cari la raccolta delle loro ricette del cuore.

La presentazione del libro sarà accompagnata dallo show-cooking di Anna Maria Pellegrino, gastronoma, docente di storia e cultura del cibo.