"Il cibo è diventato il lavoro che amo"

Lorenzo Xu ha 22 anni, è nato a Ferrara da genitori cinesi ed è venuto a Bologna inizialmente per studiare Statistica. Contemporaneamente lavorava part time già nel mondo del food e, dopo due lavori, ha iniziato a pensare a una sua attività. L’incontro col socio Chen Chaofeng, 28 anni, forlivese, ha fatto il resto ed è nato ’MasterMoo’ in via Indipendenza 63/a, piccolo negozio di panini cinesi croccanti, lievitati, cotti in padella e ripieni di carne o verdura, che si chiamano Roujamo.

Sono un cibo di strada originario della cucina della provincia dello Shaanxi, soprattutto con carne di maiale stufata per ore in una zuppa contenente oltre 20 spezie e condimenti.

"Pur non essendo i miei genitori dell’ambiente della ristorazione, perché hanno una fabbrica – racconta Lorenzo – ho sempre avuto la passione per il cibo, con mio padre ho sempre cucinato tanto e, tra noi ragazzi di seconda generazione che abbiamo la fortuna di avere delle famiglie che ci sostengono anche economicamente, è più semplice pensare a un investimento".

E prosegue: "Chen, il mio socio, nel 2023 ha aperto la Ravioleria del Quadrilatero e, visto che è andata molto bene da subito, abbiamo pensato di buttarci in un’avventura insolita per Bologna, ma già rodata in altre città come Milano, ad esempio, zona di via Paolo Sarpi".

Racconta Lorenzo Xu, i cui genitori sono arrivati dalla Cina tra gli anni Ottanta e Novanta, che le ricette più diffuse in Italia sono quelle cantonesi, ma che questo panino è uno dei segnali che è ormai tempo di innovare la proposta. "Io e il mio socio – spiega – siamo tornati in Cina per un mese per imparare a fare i Roujamo e quando abbiamo pensato a come proporli qui una delle cose importanti sarebbe stata quella di prepararli con materie prime locali.

b.c.