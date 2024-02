Il cibo tra ambiente, ’chilometro zero’ e futuro

Affrontare il tema dell’alimentazione nei suoi aspetti più profondi e nelle sue sfaccettature più ampie stimolando confronti e attente riflessioni. È questo l’obiettivo de ’La scienza in dispensa’ il ciclo di incontri organizzato da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con librerie.coop. Un ciclo di incontri pensato per confrontarsi, senza pregiudizi, alcune grandi domande sull’alimentazione di oggi: la narrazione che abbiamo sul cibo è veritiera? Ha senso la nostalgia per i prodotti di una volta? Erano davvero migliori di quelli odierni? O ancora: cosa si può dire sul made in Italy, sul chilometro zero? Sarà possibile, in futuro, avere cibo sano e sostenibile per tutti, specialmente se introduciamo nella discussione anche le due questioni fondamentali del cambiamento climatico e della crescita mondiale della popolazione?

Da martedì al 26 marzo alla libreria.coop Ambasciatori sociologi, comunicatori, giornalisti, referenti della cooperazione e del mondo agroalimentare si confronteranno sul tema dell’alimentazione, partendo dalla presentazione di un libro che tratta un aspetto specifico, ad esempio storico, sociale o scientifico, di questo argomento. Gli incontri, ad ingresso libero, si terranno il martedì alle 18 all’Ambasciatori e seguiranno il seguente calendario.

Il primo appuntamento, il 6 febbraio, sarà con Andrea Bezzecchi, Anna Claudia Cecconi e Michele Antonio Fino che presentano ’Gastronazionalismo’ (People), in un confronto con il sociologo della comunicazione, Massimiliano Panarari.