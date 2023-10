Il ciclismo in lacrime per ’Gego’. Maestro sui pedali e nella vita

C’era tutto il mondo del ciclismo bolognese e non solo, venerdì pomeriggio, davanti alla chiesa dedicata a San Gabriele dell’Addolorata a Idice, che non poteva contenere tutta la folla. Dall’altra parte della via Emilia, l’officina storica con la saracinesca abbassata. Se n’è andato, improvvisamente, Sergio Ronchi: avrebbe compiuto 70 anni fra un mese, ‘Gego’ per gli amici. L’officina, ceduta qualche anno fa, l’aveva gestita con il fratello Mauro per oltre trent’anni. Aggiustava le automobili ma la sua vera passione erano le due ruote, l’officina punto d’incontro per tutti gli affezionati del pedale che andavano da lui per un consiglio o anche solo per salutarlo. Gego correva in bici da quando era ragazzo. Parenti, amici, conoscenti, molti piangono, tutti sono increduli. Renzo Sandoni, 83 anni, fondatore, nel 1969, della Ciclistica San Lazzaro, ricorda: "E’ stato un discreto corridore: esordiente, allievo, poi consigliere, direttore sportivo, ha diretto i bambini per molti anni". Franco Magli, presidente della sezione ciclismo Uisp: "Ha allevato cinque generazioni di ciclisti. Tutti i quarantenni che sono qui li ha tirati su lui". E ci sono tanti suoi ragazzi che ricordano i suoi insegnamenti, di bici e di vita; Adram Canzini, Marco Mordini, l’ironman David Colgan ricorda: "Quando fui investito da un capriolo, qualche anno fa, fu lui a soccorrermi". Per Gego erano tutti suoi figli, e dopo gli anni delle gare li seguiva anche nella vita. Non avendone di propri, ha insegnato al nipote Roberto. "Quanti chilometri lui abbia fatto in bicicletta forse i suoi compagni non lo sanno – si chiede il parroco don Stefano Savoia celebrando la Messa – ma la cosa più interessante è che non li faceva da solo, perché alla fine della storia nessuno di noi vuole essere da solo, neanche in bicicletta".

Paola Giovannini