Il cicloamatore dei record travolto sulla strada maledetta

Una triste conta di morti sulla Statale Bazzanese, in territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Giovedì si è registrata la terza vittima in tre giorni. A perdere la vita è stato Loredano Comastri, ciclista 74enne di Zola Predosa. Comastri era molto conosciuto per le sue imprese sportive, sia in bicicletta che a piedi. La sfida più eclatante è stata l’Everesting, quando in sella alla sua bici ha pedalato su è giù dal colle di San Luca, che domina il capoluogo emiliano, per 48 volte, raggiungendo gli 8.848 metri dell’Everest, la montagna più alta al mondo, in 19 ore e 30 minuti.