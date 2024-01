Il ciclone Currentzis apre Bologna Festival

Bologna Festival presenta la sua stagione 2024, ancora più ricca e innovativa rispetto al passato. Ben nove le rassegne programmate, di cui lo storico cartellone primaverile dei Grandi Interpreti resta il momento portante. Dopo la già annunciata anteprima benefica (5 febbraio), con la Filarmonica della Scala nella Quinta Sinfonia di Mahler diretta da Myung-Whun Chung, l’inaugurazione ufficiale (18 marzo) sarà, se possibile, ancor più eclatante, portando per la prima volta a Bologna Teodor Currentzis, vale a dire il più estroso, sorprendente, trascinante direttore d’orchestra di questi anni. Imprevedibile anche nel confezionamento del programma: con la sua ineguagliata musicAeterna (orchestra e coro) proporrà il Requiem di Mozart inserito in un flusso musicale che scorre lungo otto secoli, dalle messe medievali a lavori contemporanei.

Dopo un concerto bachiano della violinista Janine Jansen e l’Amsterdam Sinfonietta (24 marzo unica data italiana), entra in scena il pianoforte con Alexandre Kantorow, vincitore del Concorso Cajkovskij di Mosca (9 aprile), e Bruce Li, vincitore del Concorso Chopin di Varsavia (30 aprile). Fra i due, la giovane violinista María Dueñas nel concerto di Bruch con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Paavo Järvi (21 aprile). A conclusione, una coppia di pianisti ormai storici: András Schiff in due concerti di Mozart con la sua Cappella Andrea Barca (7 maggio) ed Emanuel Ax nel concerto ‘Imperatore’ di Beethoven con il Bayerisches Staatsorchester diretto da Vladimir Jurowski (31 maggio).

A tanto fulgore artistico risponderà la rassegna estiva dei Talenti (sei serate nel Chiostro di Santo Stefano, dal 6 giugno all’8 luglio), intrecciata al cartellone di Pianofortissimo proposto da Inedita per la Cultura, mentre l’autunno è dedicato come sempre a Il Nuovo L’Antico, cui s’aggiunge quest’anno L’Altrove per uno sguardo verso il vicino e il lontano Oriente: sei appuntamenti dal 24 settembre (i King’s Singers) al 6 novembre (un omaggio ai 700 dalla morte di Marco Polo). Altra novità è uno speciale progetto Prospettiva Vivaldi, con concerti, incontri e film, per festeggiare la definitiva assegnazione a lui del controverso ritratto conservato al Museo della Musica, sulla base degli studi di Federico Maria Sardelli (20-23 maggio). Riconfermato il preludio alla programmazione concertistica con le conversazioni dei Carteggi Musicali, quest’anno incentrate su Mozart (Fabio Sartorelli), Chopin (Giovanni Bietti) e Bartók (Enzo Restagno). Discostandosi dai canoni più tradizionali, il progetto Classica in Sneakers intende invece avvicinare giovani esecutori a un pubblico altrettanto giovane, in cinque appuntamenti organizzati alla Birreria Popolare nell’ora dell’aperitivo (maggio-luglio). "Bologna Festival – commenta Maddalena da Lisca, sovrintendente e direttore artistico – si evolve quindi nel solco del suo importante passato, ma con la dovuta attenzione alle necessità e alle curiosità del presente".