Il cielo è pieno di stelle. Bosso: "E Pino è lassù"

"Il cielo è pieno di stelle". E lo è perché "ci immaginiamo Pino da lassù che ci ascolta e continua a mandarci la sua musica meravigliosa". Ne è convinto il trombettista Fabrizio Bosso. Il cielo pieno di stelle è dunque il nome dell’album registrato da Bosso e dal pianista Julian Oliver Mazzariello e anche quello dello spettacolo che il trombettista porterà in scena al Teatro Laura Betti di Casalecchio, domani alle 21, accompagnato dal pianista Seby Burgio, nell’ambito della stagione multidisciplinare curata da Ater Fondazione. Lo spettacolo, interamente suonato dal vivo senza voce, è un tributo musicale che esplora la musica di Pino attraverso nuove interpretazioni jazz.

Come è nato il disco e la selezione delle tracce per l’album e lo spettacolo? "Tutto è cominciato grazie a una suggestione del grande Ernesto Santi, che purtroppo ci ha lasciato da poco. Organizzava un festival al Maxxi di Roma e chiese a una serie di leader di gruppi jazz di fare un tributo a un cantante. Io e Mazzariello abbiamo scelto di omaggiare Pino, e quel concerto andò così bene che decidemmo di realizzare un intero album. Mentre registravo il disco, pensavo già a come l’avrei suonato dal vivo. La musica di Pino ha tantissime influenze, e quindi è stato divertente prendere le sue melodie e creare delle strutture che, in parte, già c’erano, scegliendo quelle più congeniali al nostro concerto".

Secondo lei, qual è la canzone più jazz di Pino Daniele? "Molti dei brani di Pino sono jazz: penso a Sicily, un brano composto con Chick Corea, o a Je so’ pazzo, che noi abbiamo reinterpretato trasformandolo in un vero e proprio blues. Anche con questa rivisitazione, il pezzo sembra naturale, e ci fa capire quanto Pino fosse legato al jazz. La sua grandezza stava nel fatto che fosse curioso e si lasciasse influenzare da altri generi musicali, pur avendo una sua identità musicale e vocale molto forte".

C’è un aspetto particolare della musica di Pino che la affascina? "Il suo modo di alternare l’italiano e il napoletano in un equilibrio incredibile. Quando utilizza il dialetto, lo fa perché è davvero necessario per la profondità del pezzo, e quando torna all’italiano, la transizione è perfetta".

Un ricordo speciale di Pino Daniele? "Il ricordo che mi ha segnato di più è quello di un Sanremo in cui era uno dei big in gara. Ho avuto la fortuna di essere tra i pochissimi ad assistere alle prove: l’orchestra va in pausa, Pino attacca la chitarra e inizia a cantare Quando. L’ha fatto con una tale intensità che, ancora oggi, dopo 15 anni, mi emoziono a pensarci. Era capace di emozionare chiunque, in qualsiasi momento, anche durante una prova davanti a sole tre persone".