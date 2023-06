Il cielo in un’istanza Al buio

Gianni

Gennasi

DIVIETI

Palazzo d’Accursio ha aumentato le tariffe della rimozione auto, ferme da otto anni. In media, si tratta di un più 8,10 per cento. Il caro attrezzi.

NOI E GLI ANIMALI

Tre persone, di cui due finite all’ospedale, sono state aggredite domenica mattina da altrettanti molossi sul Lungo Reno. I cani, di proprietà di un tunisino quarantacinquenne, vagano nel parco liberi senza museruola da un paio di settimane. Morsi e rimorsi. THANK YOU

Ad Anzola i bambini delle scuole De Amicis, che avevano spedito una lettera di condoglianze al principe William e alla principessa Kate per la morte di Elisabetta II, sono stati ringraziati per iscritto da Kensington Palace. God save the children.

APRITE LE PORTE

Per l’estate, Porretta scende in campo nel turismo sportivo, grazie agli impianti efficienti e alle strutture ricettive di cui dispone la località termale sull’Appennino. Squadre di calcio, basket, pallavolo, eccetera: accomodatevi. Ti ritiri tu?

CAOS

Circolazione mutilata e stravolta in questi giorni in zona stadio (tanto per dire: i ciclisti sono montati su tutte le furie) per i quattro concerti di Vasco Rossi. Vado al minimo.