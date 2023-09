"Il cimitero di via Piave lasciato nel degrado"

Botta e risposta, a Casalecchio, tra opposizione e maggioranza sullo stato del cimitero comunale di via Piave. Un camposanto che consta di una parte monumentale intorno alla quale si sono sviluppate le nuove ali più moderne, con sistemazione che ha comportato il cambio dell’ingresso principale che non è più quello storico, ma il nuovo settore che affaccia sulla via Piave. "Nell’ultimo periodo la situazione è peggiorata ed è sotto gli occhi di tutti -osservano i consiglieri della lista civica Tonelli e Cevenini- Partendo dalla a zona dell’ultimo ampliamento che evidenzia una scarsa attenzione alle manutenzioni. Le numerose e copiose infiltrazioni di acqua che si verificano nel

tetto (già puntualmente segnalate) nella parte storica denotano mancanza di rispetto per i defunti poiché raggiungono e invadono i loculi deteriorando anche la struttura. E proseguendo con la chiesa che è chiusa da anni perché inagibile, lasciata in abbandono in attesa di tempi migliori, lavori che potrebbero essere calendarizzati, finanziati e condotti con maggiore volontà. Il cimitero è un luogo importante che merita cure e attenzioni", insistono i civici che passano poi in rassegna i sotterranei, il verde di contorno e i parcheggi, fino alle opere d’arte che celebrano i defunti e le tombe di famiglia.

Osservazioni che l’amministrazione comunale coglie spiegando che sulla base di un accordo sottoscritto a fine maggio tra la società pubblica Adopera e l’impresa Cims si punta a garantire continuità e rapidità nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie. "La cura del verde è iniziata già nei giorni scorsi mentre con la firma del contratto applicativo che include anche la manutenzione alla sede cimiteriale entro la fine di settembre sono previsti lavori per 200mila euro -spiega l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Nanni- Si farà l’impermeabilizzazione delle coperture, il ripristino delle lattonerie, degli intonaci e le tinteggiature". In previsione anche il ripristino della cappella cimiteriale: "Abbiamo affidato un incarico ad un ingegnere strutturista che valuterà lo stato attuale così da potere programmare le opere necessarie alla riapertura", aggiunge Nanni.

