Il cinema arriva al Pilastro È già Ricordo di un’estate

Ultima settimana di Si gira!, il cinema diffuso nei parchi e nelle piazze fuori dal centro storico.

Da oggi al 30 luglio, la piccola arena viaggiante fa tappa al Pilastro, nel parco della Casa Gialla e biblioteca Spina al Quartiere San Donato – San Vitale, in via Tommaso Casini 3. Nell’area dove sorgerà il Museo delle Bambine e dei Bambini viene proposta per l’occasione una programmazione tutta orientata al mondo dei ragazzi e delle famiglie.

Primo appuntamento stasera con Stand by me – Ricordo di un’estate, pellicola del 1986 di Rob Reiner con un giovane River Phoenix: tratta da un racconto di Stephen King è la storia di quattro ragazzi alle prese con un’avventura che li aiuterà a confrontarsi e a crescere.

Domani è la volta di La famiglia Bélier di Éric Lartigau, commedia francese capace di raccontare la disabilità con ironia e delicatezza.

Toccherà a Charlie Chaplin e al suo primo lungometraggio Il monello giovedì 27 luglio, mentre venerdì 28 e sabato 29 sono in programma due film d’animazione, rispettivamente Tiffany e i tre briganti, tratto dai libri per l’infanzia di Tomi Ungerer, e Principi e principesse di Michel Ocelot, che porta sullo schermo sei storie realizzate con la tecnica delle silhouette. La rassegna si conclude il 30 luglio con Il favoloso mondo di Amélie, scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet, diventato già subito dopo l’uscita, nel 2001, un vero e proprio cult.

Due corti di quartiere apriranno la rassegna: Effetto cinema: i colori di San Donato e Casa di Quartiere Frassinetti realizzati entrambi da Dry-Art. Il primo, di Federico Lampis, è un documentario sul quartiere San Donato-San Vitale, dove ha sede il Liceo Copernico: un ritratto tenero e graffiante di un territorio in trasformazione, ricco di testimonianze di ragazze e ragazzi. Tutte le proiezioni, con inizio alle 21.30, sono gratuite e ad accesso libero.