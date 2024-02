Il cinema e l’intelligenza artificiale: che mondi ci aspettano?

Si alza oggi il sipario sulla rassegna cinematografica ’Pre-Visioni di Intelligenza Artificiale’, organizzata dal Centro Alma Human AI dell’Alma Mater. L’appuntamento è alle 17, al cinema Modernissimo, con la presentazione della rassegna da parte di Michela Milano, direttrice del Centro Alma-AI, e la riflessione guidata da Guglielmo Pescatore e da Luca Benini. Poi sarà proiettato ’Matrix’ di Andy e Larry Wachowski (1999).

In programma da febbraio a maggio (con due proiezioni al mese) l’iniziativa è nata con l’obiettivo di far riflettere sull’avanzamento e lo sviluppo dell’AI e per scoprire quanta parte delle tecnologie descritte nelle pellicole di fantascienza sia ancora fantasia e quanta ormai realtà.

Prima di ogni proiezione (in lingua originale con sottotitoli in italiano), i docenti, le ricercatrici e i ricercatori dell’Alma Mater (con profili tecnologici, scientifici, filosofici, linguistici, artistici, sociali, economici, etici, giuridici) intratterranno il pubblico con una breve presentazione critica del film, per mettere in evidenza un punto di vista computazionale sullo stato attuale e prossimo dell’AI accostato a un punto di vista cinematografico. Al termine del film, gli spettatori potranno essere coinvolti, in uno spazio dedicato, nella creazione collettiva di un film generato dall’AI, attraverso una piattaforma di Virtual Storyboardin. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 21 febbraio, sempre alle 17, con i professori Carlo Alberto Nucci e Riccardo Rovatti del DEI, che presenteranno il secondo film in cartellone: ’Blade Runner-The final cut’ di Ridley Scott (1982). Il calendario proporrà film di grande successo come ’Minority Report’. ’2001-Space Odyssey’ e il più recente ’Her’.