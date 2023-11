Il cinema è vivo e lotta assieme a noi

Il cinema è vivo e lotta insieme a noi. Il mondo è cambiato, la televisione propone un’offerta sconfinata di pellicole e fiction che inevitabilmente spostano l’attenzione del pubblico. Le sale cinematografiche sono diminuite e quelle rimaste si sono modernizzate offrendo effetti e accoglienza che la televisione non riesce a dare. É l’evoluzione della specie. Ci sono anche cinema che aprono, come il Modernissimo, una delle sale storiche di Bologna che alzò il sipario per la prima volta nel 1915 all’interno del centralissimo palazzo Ronzani. Nei decenni ha vissuto vicende alterne, ma ha resistito. Così dopo un’ eterna ristrutturazione ha riaperto proprio ieri con platea e galleria capaci di 360 posti nella struttura in elegante stile liberty, con bar e impianto di alta tecnologia audiovisiva. I festeggiamenti per l’inaugurazione dureranno una decina di giorni. In Emilia Romagna il numero dei cinema è abbastanza alto: sono 200 per un totale di 423 schermi. Solo a Bologna ci sono 27 cinema, per un totale di 54 sale. Secondo Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche) i dati del 2022 illustrano risultati migliori rispetto al 2021 (+ 81% box office + 80% presenze), tuttavia siamo ancora sotto la soglia delle auspicate 50 milioni di presenze. Nel 2022 al box office sono stati incassati 306.622.567 euro per un numero di presenze pari a 44.535.891.

