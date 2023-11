Il cinema riapre dopo i lavori

Terminati i lavori di riqualificazione energetica iniziati durante l’estate, riapre venerdì prossimo il cinema teatro comunale di Sasso Marconi e inaugura la nuova stagione cinematografica che si svolge tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, fino all’epifania. Il primo film in programma, da venerdì a domenica è ’L’incredibile viaggio di Harold Fry’, diretto da Hettie MacDonald e l’attore premio Oscar Jim Broadbent a interpretare l’anziano protagonista di una storia vera che attraversa a piedi l’Inghilterra per andare a trovare una vecchia amica molto malata, nella convinzione che il suo gesto la terrà in vita.