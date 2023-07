Il Cinema Ritrovato batte il record Un’edizione da 120mila presenze

Verrà ricordata come l’edizione dei record, la trentasettesima. Il Cinema Ritrovato è diventato davvero una kermesse dove, anche se si parla di cinema restaurato e salvato dall’oblio del tempo, le celebrities sono tante e tutte in carne ed ossa. I dati fino alla sera di chiusura, domenica scorsa, parlano di 120.000 persone che hanno assistito al programma di proiezioni ricco di 490 film tra corti e lungometraggi. La notizia che fa "wow!" è che c’è stato il 12% di spettatori in più nelle sale del festival, quasi sempre sold out, e quasi 5mila accreditati da 51 Paesi nel mondo. Un bel successo per una manifestazione che in particolare fa di Bologna la capitale italiana del nuovo e vecchio cinema, con un red carpet (Bologna la Rossa, un motivo in più) che a un certo punto era diventato una pedana motorizzata che ogni giorno sorprendeva con una presenza da rotocalco patinato. Nan Goldin, Wim Wenders, Pupi Avati, Luca Guadagnino, Ruben Östlund, Joe Dante, Thelma Schoonmaker, Jeremy Thomas, Barbet Schroeder.

Poi gli ospiti a sorpresa, Costa-Gavras, Christi Mungiu, Philippe Le Guay. E la sorpresissima: Matt Dillon annunciato il pomeriggio per la sera, per venire a presentare il film dell’amico Jonathan Nossiter in una delle piccole sale del Lumière. Ed è stato bello vedere, tra i tanti spettatori (le sale ne hanno collezionati 50.000, i restanti 70.000 per la piazza dal 19 giugno), qualche faccia nota e iconica: come quella di Luc Merenda, attore particolarmente attivo negli anni settanta, cha lavorato per diversi anni nel cinema italiano, recitando in numerosi film poliziotteschi di quel periodo, in particolare nel 1973, nel film di Sergio Martino che l’ha lanciato, Milano trema: la polizia vuole giustizia.

Benedetta Cucci