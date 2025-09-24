Il Cinema Ritrovato conquista il New Yorker

"Se i film fossero persone, straniere o italiane, Bologna è il luogo dove vorrebbero vivere". Un attacco emozionante quello che il giornalista Anthony Lane ha scelto per il suo reportage dedicato alla nostra Cineteca e il suo laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata, sul nuovo numero del New Yorker uscito il 22 settembre. Otto pagine del nuovo numero dell’illustre settimanale statunitense, sono dedicate all’intenso servizio realizzato da una delle sue firme più importanti, in occasione della 39esima edizione del Cinema Ritrovato, il festival dedicato alla settima arte, che tutto il mondo ci invidia. Lane chiama la manifestazione "paradiso ritrovato", termine che trova più appropriato, e racconta appunto di come "ogni anno, a un festival a Bologna, film un tempo andati perduti o fortemente danneggiati, tornino in vita". Nella didascalia della bellissima foto che vede una mano con guanto di gomma, mentre si avvicina alla ’lavatrice’ la macchina che lava e toglie le impurità prima di arrivare sotto lo scanner, si parla proprio di "healing films", far guarire i film, esattamente come molti di noi si immaginano possa essere il restauro di pellicole tanto fragili che hanno bisogno di cura, passione, dedizione.

Nel reportage, il giornalista parla di Bologna, dei suoi portici, della sua storia e della serata inaugurale del Cinema Ritrovato in Piazza Maggiore con la proiezione in copia pellicola 70mm di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg: "Far parte di una folla trepidante, avvolta dal caldo buio illuminato dalle stelle, che guardava un’altra folla, ovvero gli scienziati che si riuniscono nel momento culminante di Incontri ravvicinati del terzo tipo per osservare il cielo – scrive il giornalista – significava sentire dissolversi la membrana che separava il film dagli spettatori". E continua: "Se la nave madre che si alza alla fine, splendente come una giostra da luna park, fosse apparsa da dietro lo schermo e avesse continuato il suo viaggio nei cieli italiani, io, per quanto mi riguarda, non ne sarei stato minimamente sorpreso". Non manca il racconto della serata in cui Il Cinema Ritrovato ha festeggiato i 100 anni (esattamente quanti ne ha compiuti lo stesso New Yorker) del film La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, sempre in Piazza Maggiore, con l’Orchestra del Teatro Comunale, nel giorno esatto dell’anniversario, il 26 giugno.

Insomma il valore della Cineteca continua a ottenere riconoscimenti. Che arrivano anche dal Giappone, dove la Fondazione, che rappresenta il cinema della nostra regione, ha presentato, all’Expò Osaka 2025, proprio Il Cinema Ritrovato, il restauro e la rinascita del Modernissimo e L’Immagine Ritrovata, cioè la ‘clinica del cinema’, che ha al suo attivo oltre 1.000 pellicole restaurate grazie al lavoro di 80 tecnici. Un’attività che si è estesa oltre i confini italiani con l’apertura della sede gemella a Hong Kong, ‘L’Immagine Ritrovata Asia’, specializzata nella digitalizzazione di materiali asiatici destinati poi al restauro finale a Bologna.

Benedetta Cucci