Il cinema spagnolo in Festival con grandi titoli e opere prime

Il grande schermo habla español al cinema Orione di via Cimabue. Succede da domani al 29 aprile col Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, che per la sua 16ª edizione scalda i motori con un evento primaverile bolognese: si tratta di una nuova selezione dei film tra i più amati e premiati dell’ultima stagione cinematografica iberica e iberoamericana, sempre sotto l’egida di Exit Media e la curatela di Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, che danno ampio spazio alle opere prime e ai giovani cineasti, senza dimenticare i classici che hanno segnato la storia del cinema.

In programma tutti titoli che rispecchiano al meglio modelli produttivi totalmente diversi tra loro, uniti da un preciso filo rosso fatto di qualità e libertà espressiva al servizio del racconto filmico. Ad inaugurare il festival domani, ’70 Binladens’ l’ultimo thriller di Koldo Serra (foto), che in Italia è stato intitolato ‘Le Iene di Bilbao’, ovvero la città natale del regista che ha anche diretto vari episodi della ’Casa di Carta’. Ecco la storia del thriller: avendo bisogno urgente di soldi, una donna di nome Raquel chiede un prestito in banca, ma nel momento della consegna dei soldi due rapinatori entrano in banca e Raquel diventa uno degli ostaggi. Comincia una corsa contro il tempo per raccogliere i suoi soldi. In questa prima serata, l’apertura vedrà l’intervento via video dei direttori artistici e a seguire l’introduzione al film di Gabriele Veggetti, studioso di cinema e socio di Hispania APS. L’8 aprile sarà la volta di ’Libertad’, l’acclamata opera prima di Clara Roquet vincitrice del Premio Goya 2022 come miglior regista esordiente, che presenterà il film con un video messaggio. Il 14 e il 15 aprile, doppia proiezione di ’Intemperie’ l’avvincente thriller western di Benito Zambrano con Luis Tosar, tratto dall’omonimo romanzo di Jesus Carrasco e 20 e il 22 aprile spazio all’anteprima italiana di ’La voluntaria’ di Nely Reguera. Il 27 aprile sarà dunque il turno di ’Josefina’, opera prima di Javier Marco con Emma Suarez e Roberto Alamo; il 29 aprile chiude il programma del Festival ’Ama’, film rivelazione dell’anno della giovanissima Julia de Paz. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

b. c.