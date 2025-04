Il cinema torna muto con ’Silent Trilogy’ di Juho Kuosmanen

Tre film che ci faranno avvicinare alla magia e alla giocosità che caratterizzavano le proiezioni dei film agli albori del cinema. Ecco la ’Silent Trilogy’ di Juho Kuosmanen, performance cinematografica in tre atti che reinventa il cinema muto e che si potrà vedere in anteprima domenica 4 maggio alle 18 al Modernissimo alla presenza del regista finlandese, la cui fama si deve al successo di ’Scompartimento n° 6’.

Alla base della ’Silent Trilogy’ ideata da Kuosmanen e ambientata nella sua città natale Kokkola, c’era l’idea di una performance cinematografica in cui tutti i suoni fossero creati dal vivo mentre il film scorreva sullo schermo. Il primo atto, ’Romu-Mattila e la donna bellissima’ (2012), racconta la storia di un vedovo che, dopo aver perso tutto, decide di liberarsi dei suoi beni e di trasferirsi in Svezia. Seguono ’I distillatori’ (2017), rilettura ironica a oltre un secolo di distanza del primo film finlandese (realizzato nel 1907 e oggi perduto), e ’Un lontano pianeta’ (2023) favola fantascientifica sulla fine del mondo e sugli straordinari tentativi di sopravvivervi.

Dal 5 maggio la ’Silent Trilogy’ sarà nelle sale italiane distribuito dalla Cineteca di Bologna che per l’occasione ha dato una ’Carta bianca’ a Juho Kuosmanen per scegliere alcuni film a lui particolarmente cari, che vedremo al Modernissimo fino al 30 maggio: dall’esordio nel 2010 con ’The Painting Sellers’ al titolo che lo ha affermato a livello internazionale, ’Scompartimento n° 6’, passando per ’La vera storia di Olli Mäki’. E poi i quattro episodi di ’Eight Deadly Shots’ di Mikko Niskanen, ’Nuvole in viaggio’ di Aki Kaurismäki, ’Il collezionista’ di Auli Mantila, ’Build a Ship, Sail to Sadness’ di Laurin Federlein.

Benedetta Cucci