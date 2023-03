Il cioccolato invade il centro

Al via oggi nel centro di Casalecchio "Cioccola-ti-amo", la festa del cioccolato artigianale. Esposti e in vendita sulle bancarelle in piazza del Popolo i più eccellenti prodotti al cacao dei migliori cioccolatieri provenienti da tutta Italia. In mattinata in programma la Cioccorun, la camminata tra i parchi cittadini e il laboratorio di cookies design gratuito (sarà replicato anche domani), mentre i negozianti esporranno in vetrina il cioccolatino con il cuore dedicato alle donne, in vista dell’8 Marzo. Nel pomeriggio ci sarà il concorso tra le migliori praline di cioccolato. Oggi e domani numerosi ristoranti di Casalecchio proporranno piatti con ricette a base di cioccolato.